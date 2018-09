„Искра” страцела у општинским дербию

КОЦУР – Вчера, 16. септембра, Фодбалски клуб „Искра” на домашнїм терену у општинским дербию дочекала екипу „Сутєски” зоз Бачкого Доброго Поля и страцела зоз резултатом 4:1.

Ґол за „Искра” дал Зоран Сердар, алє екипа нє одбавела змаганє так як зна, а госци одбавели на искуство и заслужено победзели.

После пейцох одбавених колох „Искра” ше находзи на 6. месце на таблїчки зоз 9 освоєнима бодами.

У шлїдуюцим колу коцурски клуб очекує чежке госцованє у Надалю дзе го дочека домашнї „Напредак”.

