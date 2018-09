Ветеранє з Нового Орахова освоєли турнир

НОВЕ ОРАХОВО – Всоботу, 15. септембра, у Новим Орахове у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков” отримани турнир у малим фодбалу за ветеранох.

На турниру участвовали 4 екипи – домашнї з КУД „Петро Кузмяк”, РКЦ зоз Нового Саду, ФК „Искра” зоз Коцура и екипа з Миклошевцох зоз Републики Горватскей.

Бавело ше по системи кажде зоз каждим, а найлєпши були домашнї з КУД „Петро Кузмяк”, друга була „Искра” зоз Коцура котра мала, як и побиднїки, два побиди и єдно нєришене змаганє, алє за єден ґол слабшу ґол розлику. Треце место освоєл новосадски РКЦ, а остатнї були госци з Миклошевци.

Шлїдуюци турнир котри ше будзе бавиц у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков” будзе шлїдуюцого викенду у фодбалу на мали ґоли 3 на 3, а отрима ше у Руским Керестуре.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)