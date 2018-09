Омальована нукашньосц церкви у Бачинцох

БАЧИНЦИ – У церкви Святого апостола и євангелисти Луки у Бачинцох у цеку ушоренє нукашньосци церкви, а окончователь подприємство „Амброшич” зоз Зомбора.

По словох пароха о. Дарка Раца, церква у Бачинцох мальована зоднука ище давного 1958. року.

– После роботох на горизонталней гидроизолациї, або подрезованя влаги и нового закрица, тераз малюєме нукашньосц, цо будзе тирваце. Тоти роботи ше окончую дзекуюци донациї католїцких орґанизацийох зоз Нємецкей – гвари о. Дарко.

Вон надпомина и же вирни зоз своїма пенєжнима прилогами допоможу же би церква була ище ушоренша як потераз. Седмошвичнїк даровали Славица и Никола Колошняї зоз Нємецкей, а кивот даровал анонимни дарователь. Шицки шейсц крижи у церкви буду нови, а даровали их браца Югасово, Михал зоз Вуковару, по походзеню з Бачинцох и його брат Звонко зоз Бачинцох. Нову подставку за кандило и швичку даровал Дарио Барич зоз Славонского Броду, хтори приятель бачинскей парохиї, а тиж буду покладзени и нови лустери у церкви.

Тиж у планє и виписац фреску на проскомидийнїку, а будзе анґажовани майстор уметнїк Иван Перак зоз Далмациї. На фрески у византийским стилу буду Мария и Йоан под хрестом.

– З тим заокружиме ушоренє нукашньосци церкви, а тоти роботи були барз потребни. Остава нам ище поробиц и вонкашню фасаду церкви, алє то остава за убудуце – гварел нам на концу парох о. Рац.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)