Тирва конкурс у Едициї иновациї „Владимир Ґарянски”

НОВИ САД – Конкурс за публикованє мастер або маґистерских роботох од окремного значеня у Едициї иновациї „Владимир Ґарянски”, котри 3. септембра розписал Завод за културу войводянских Руснацох, тирва до 23. септембра.

Конкурс ше одноши на одбранєни мастер або маґистерски роботи зоз обласци дружтвених наукох повязаних з розвойом рускей заєднїци, окреме з обласци язика, литератури и историї, а хтори ище нє публиковани на другим месце.

Резултати Конкурса буду по конєц мешаца, а наукова мастер або маґистерска робота будзе видрукована по конєц рока.

Потребну документацию за конкурс мож превжац на тим ЛИНКУ.

