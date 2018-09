Педаґоґийни асистенти у шицких основних школох општини

ВЕРБАС – Општина Вербас, у сотруднїцтве з Националну службу за обезпечованє роботи, през явни роботи будзе реализовац проєкт „Педаґоґийни асистенти”. Таких асистентох достаню шицки дзевец основни школи у општини Вербас.

За учашнїкох проєкту прешлого тижня орґанизоване святочне подписованє контрактох, а як з тей нагоди сообщене, педаґоґийни асистенти од 1. октобра буду драгоцина помоц школским фаховим службом и дзецом у образовних установох.

Окрем того, визначене и жаданє шицких учашнїкох у проєкту, орґанизаторох и самих асистентох, же би тота файта активносци и явних роботох постали пракса у општини Вербас.

