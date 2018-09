Побида з високим резултатом

РУСКИ КЕРЕСТУР – На домашнїм терену, Фодбалски клуб (ФК) „Русин” внєдзелю, 16. септембра, з високим резултатом 6:0 (3:0), победзел екипу ФК „Тврдява” зоз Бачу.

Ґоли за „Русин” посцигли Дюканович, Веселинивич, Маркович, Гарди, Кочиш и Чизмар. Попри нїх, у составе „Русина” бавели ище Надь Михайло, Ланчужанин, Голик, Надь Боян, Малацко, Орос. У другим полчаше Гарди заменєл Малацка, Будински Голика и Саянкович Дюкановича.

После одбавених 5 колох у Подручней лиґи Зомбор — Бачка Паланка „Русин” забера друге место на таблїчки. На нєдзелю, 23. септембра, „Русин” госцує у Пиньвиц дзе будзе навиц процив екипи „Славиї”. Змаганє почина на 15,30 годзин и будзе дерби 6. кола.

