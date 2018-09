За диґитализацию школох 20 милиони динари

НОВИ САД – У Покраїнскей влади вчера отримана презентация платформи „Office 365 education” котра оможлїви диґитализацию и унапредзенє образовного процесу, а за котру зоз покраїнского буджету видвоєни 20 милиони динари и котра будзе имплементована у 52 школох у АПВ.

Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович гварел же тота платформа барз значна прето же оможлїви лєгчейше повязованє професорох, школярох и наставнїкох. Вон додал и же континуоване провадзенє сучасних диґиталних технолоґийох, едукация и практичне применьованє нєобходни за отримованє крочая зоз розвитима жемами.

Платформа „Office 365 education” будзе уведзена до образовного процесу у 31 ґимназиї, у 13 фахових штреднїх школох и осем основних школох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)