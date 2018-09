Положнїцом подзелєни ваучери

ВЕРБАС – Вчера, 17. септембра у Породзилїщу Общого шпиталю Вербас, руководство Явного комуналного подприємства (ЯКП) „Комуналєц” уручело положнїцом ваучери з хторима им оможлївене же би нє плацели рахунки за септембер у тим подприємстве.

Як визначел директор ЯКП „Комуналєц” Синиша Адамович, акция орґанизована з нагоди Дня подприємства, 1. септембра, а пре промоцию вербаского Породзилїща. Тиж так, акция ма позитивни одгук зоз шицких бокох, та роздумую же би постала традицийна.

Ґинеколоґ у Породзилїщу др Радашин Милович визначел же тота акция красни приклад як дружтво може унапредзиц популацийну политику, и же ше вше вецей жени приходза породзиц до вербаскей установи, у хторей постоя шицки нєобходни условия за тото.

Акция будзе тирвац по 31. септембер, а по вчера, 17. септембра у вербаским Шпиталю народзени 20 беби зоз пребувалїщом у Вербасу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)