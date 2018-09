Нащива нємецких туристичних новинарох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дзевецеро туристични новинаре з Нємецкей и Австриї вчера, 17. септембра, нащивели Руски Керестур, а у рамикох їх студийского путованя з меном „Сивер Сербиї: 6 язики Войводини”. Пре туристичне представянє Войводини, тото путованє орґанизовала Туристична орґанизация (ТО) Сербиї, у сотруднїцтве з ТО Войводини.

У Руским Керестуре новинаром домашнї були представителє Националного совиту (НС) Руснацох, Туристичного здруженя (ТЗ) и Здруженя женох „Байка”. Акцент нащиви бул на ґастрономиї Руснацох за цо пририхтана роботня приготовйованя капущанїкох и пирогох, у чим сцели участвовац и сами госци-новинаре.

Нащивели и Катедралну церкву дзе их зоз нашу грекокатолїцку виру и церкву упознал парох керестурски о. Михайло Малацко, а о приселєню, историяту нашей заєднїци на тих просторох як и терашнїм живоце, язику, обичайох и шицких здобуткох, од културно-образовних по привредни, упознали их предсидатель Вивершного одбору НС Желько Ковач, и предсидателька ТЗ Любица Няради.

О тих обласцох живота нємецки новинаре и през велї питаня дознали у обиходзеню просторийох Националного совиту, Музейней збирки у Замку и у нащиви Марийовому святилїщу Водици.

У рамикох студийного путованя по Войводини, нємецки новинаре дзень пред тим упознали румунску и словацку националну заєднїцу, вчера нашу руску, а наступних дньох пообиходза и горватску и мадярску.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)