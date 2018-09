Отримана друга Чукияда „Душко Половина”

ВЕРБАС – Здруженє спортских рибарох „Нови Беґель” внєдзелю, 16. септембра, орґанизовало другу по шоре Чукияду „Душко Половина” хтора отримана на Новим Беґелю.

Змаганє було екипне – участвовали 20 екипи, а змагали ше по двойо у екипи на штири циґонї. Лапало ше лєм чуку, кажду ше мерало и после того такой ше ю врацало до води.

Перше место завжала екипа зоз Селенчи котра влапела 2,800 кґ чуки, друге место завжала екипа зоз Бачкого Добого Поля хтора влапела 2,200 кґ чуки, а треца булаекипа з Червинки хтора влапела 1,500 кґ чуки.

Орґанизатор понукнул фриштик и полудзенок, та после змаганя додзелєни дипломи и награди на спортских теренох „Младосц” у Старим Вербаше.

Орґанизацию помогли и спонзоре, и то вецей месарнї як цо то ;Цвета”, „Боки”, месарня „Шоґор” зоз Малого Идьошу, „Супермикс” зоз Коцура, алє и Явне подприємство „Води Войводини”, понеже пред змаганьом писту крашнє покошели и порихтали за тоту спортску подїю.

