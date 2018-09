Конкурс за проєкти здруженьох гражданох националних меншинох

КУЛА – Општинска управа з Кули розписала Явни конкурс за додзельованє средствох за финансованє проєктох здруженьох гражданох националних меншинох.

Средства котри опредзелєни з тим Конкурсом у 2018. року виноша 750 000 динари, а наменєни су за санированє помоцних обєктох у власнїцтве або совласнїцтве здруженьох гражданох националниих меншинох.

Учашнїки Конкурсу би мали буц уписани до одвитуюцого реґистру у складзе зоз Законом, же би им шедзиско було на териториї општини Кула, и же би проєкт доприношел афирмациї роботи здруженя и витворйованю його цильох, а насампредз же би заступал потреби и интереси припаднїкох националней меншини з териториї општини Кула.

Шицки информациї мож достац у Општинскей управи Кула, як и на официйним сайту општини Кула www.kula.rs . Прияви мож придац по 28. септембер.

