Преградзена треца часц церкви

ДЮРДЬОВ – Пред вецей роками Восточна конґреґация, ватиканска институция под чию власцу ше находзи и наш Апостолски еґзархат за грекокатолїкох у Сербиї, видала значни документ о шицких восточних церквох у хторим назначене же цалосни живот треба орґанизовац так же би одвитовал нашому жридловому идентитету и же би ше виправело пожичене и прияте.

Шицко цо ше роби у дюрдьовскей церкви Рождества пресвятей Богородици роби ше на основи того документа. Прето треца, остатня часц церкви, на самим уходзе на заходним боку, у церковней терминолоґиї ма мено притвор котри од нєдавно преградзени зоз прикрашеним роштельом. Нєпокресцени и гевти котри ше пририхтую за кресценє, би нє требали войсц далєй од роштеля. Вони до одредзеного момента можу стац у штреднєй часци церкви, алє кед у каждей Служби Божей священїк виповеда слова „Двери, двери премудрости воньмим” то момент кед зоз олтару виходза послужителє, диякони и поволую тих котри нєкресцени же би ше поцагли и змесцели до остатнього простору церкви споза роштель чийо ше дзвери после того святочно завера. У дюрдьовским обществу нєт нєпокресених, алє кед би их було, то нагода же би ше отримало призабути обичай.

Роштель з кованого желєза звекшого поробени з руку, ма вельо прикраски и уметнїцку вредносц. Поставени є дзекуюци достатим средством на конкурсу Владическей конференциї у Зєдинєних Америцких Державох. Роботу окончела фирма „Оґань” зоз Младеновцу, а о. Михаил Холошняй робел коректури же би роштель бул присподобени церкви.

