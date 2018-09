„Бачка 1923” на нєдзелю бави у Сириґу

ДЮРДЬОВ – У шестим колє єшеньскей часци першенства, всоботу 15. септембра, на стадиону РФК „Нови Сад 1921” у Новим Садзе домашнї клуб дочекал дюрдьовску „Бачку 1923” з Дюрдьова и победзел 2:0 (0:0). После того змаганя „Бачка” остава на високим 5. месце Подручней лиґи Нови Сад з 10 бодами.

Шлїдуюце змаганє за ФК „Бачка 1923” будзе бавиц на нєдзелю, 23. септембра, на 16 годзин на домашнїм терену, а дочека ОФК „Сириґ” зоз Сириґу котри дзешатопласовани з штирома бодами менєй од „Бачки” и двома зазначенима побидами у тим колє.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)