Од ютра до ОВС ше годно уписац и у валалскей Месней канцелариї

ДЮРДЬОВ – Гражданє котри ше жадаю уписац до Окремного вибрацкого списку (ОВС), або од остатнїх виберанкох маю пременки у особней карточки, а жию на териториї Општини Жабель тото можу окончиц у Општинскей управи, у будинку Општини Жабель у улїци Николи Тесли 41 у Жаблю при Предраґови Топичовому котри задлужени за ажурованє виберанкових спискох.

Упис лєбо пременка ше муши окончиц особнє, кажди роботни дзень од 7 по 15 годзин. Нєрухоми особи ше можу приявиц у валалскей Месней канцелариї же би компетентни вишли на терен. Упис до ОВС або вименка муши буц приявени найпознєйше по 1. новембер, односно 72 годзини пред заключованє виберацкого списку.

Од ютра, 20. септембра, уписац ше и приявиц пременки у ОВС, годно и у Месней канцелариї у Дюрдьове, а кед будзе потреби годно и Ґосподїнцох. Вецей информациї мож достац на телефон Општинскей управи Жабель 021/210-22-90, Месней канцелариї Дюрдьов 021/210-23-14 и Месней канцелариї Ґосподїнци 021/210-23-15.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)