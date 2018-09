У Новим Садзе нєшка схадзка НС Руснацох

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох (ВР) нєшка, 19. септембра, будзе отримана 14. схадзка Националного совиту (НС) Руснацох.

На схадзки ше будзе давац думанє о вименкох Финансийного плану за 2018. рок, як и за Финансийни план и Програму роботи за 2019. рок Заводу за културу войводянских Руснацох, а маю буц принєшени и одлуки о подписованю Спорозуменя о реконструкциї и хаснованю простора у Матици Сербскей, дзе би ше мал преселїц Завод за културу ВР док за тото буду витворени шицки предусловия, як и одлуки о вименки Правилнїка о додзельованю стипендийох.

Члени НС Руснацох би мали потвердзиц дзепоєдни одлуки Вивершного одбору хтори ше одноша на предлоги ришеня о утвердзованю назви улїцох у даєдних местох, як и дац думанє и предкладаньох за рижни проєкти, конкурси и друге.

Схадзка Националного совиту Руснацох почина на 18 годзин.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)