Вандализем на Гиподроме „Леї”

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Гиподроме „Леї” члени Конїцкого клубу „Русин” вчера застали вандализем на судийскей хижки дзе направена нє така велька чкода, алє застаровює нєкрасни чин найвироятнєйше младших особох.

Як за „Рутенпрес” виявел предсидатель Конїцкого клубу „Русин” Желько Папуґа, на судийскей хижки виняти, поламани и розбити облак, виважени дзвери, а спреї и садолини хтори були нука, запалєни на громади опрез хижки. Зоз спреями тиж пописани шицки вонкашнї мури.

– Зоз тима фарбами, хтори зме достали од спонзорох, плановали зме обновиц облаки и дзвери на хижки, а тераз зме остали без того. Преценюєме же вредносц шицкого цо знїщене коло 10 000 динари. Поволали зме полицию хтора вишла на место и направела записнїк о тим вандалским дїлу – виявел предсидатель Папуґа.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)