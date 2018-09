Предшколским дзецом учебнїки од Националного совиту

РУСКИ КЕРЕСТУР – У оддзелєню „Цицибан” ПУ „Бамби” 35-ерим дзецом предшколского возросту уручени Роботни лїстки „Руски язик” хтори каждого школского року дзецом обезпечує и дарує наш Национални совит, односно його Одбор за образованє.

Учебнїки уручел предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Желько Ковач, а достали го дзеци хтори ходза по Пририхтуюцей предшколскей програми,у двох воспитних ґрупох при воспитачкох Емилиї Костич и Оленки Русковски.

По словох Желька Ковача, того року єст красне число предшколских дзецох, та роботни лїстки попри у Керестуре, буду подзелєни и у дзецинских заградкох у Дюрдьове, дзе у ґрупи єст седмеро и у Коцуре, дзе єст пецеро дзеци. За шицки 47 Роботни лїстки Одбор за образованє обезпечел 21 455 динари.

Най здогаднєме, Роботни лїстки „Руски язик”, авторкох Наталиї Зазуляк и Емилиї Костич, по одлуки Одбору за образованє Национални совит предшколским дзецом дарує од 2013. року.

