Тестиранє школярох зоз сербского як нємацеринского язика

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк”, представнїки Заводу за унапредзенє образованя и воспитаня (ЗУОВ), вовторок, 18. септембра, окончели тестиранє знаня школярох зоз сербского як нємацеринского язика.

Тестиранє знаня зоз сербского як нємацеринского язика у рускокерестурскей Школи окончели штверо фаховци зоз ЗУОВ. Проєкт котри вєдно витворюю ЗУОВ и Мисия ОЕБС-у у Сербиї, а же би ше од самого початку провадзело резултати реформи наставних планох и програмох.

Тести робели школяре першей и пиятей класи основней школи, як и школяре першей класи руского оддзелєня Ґимназиї, а чийо наставни плани и програми реформовани того року.

По законченю тестираня школярох, фаховци зоз ЗУОВ мали нагоду окончиц розгварку зоз учительками, наставнїками, односно професорами котри викладаю сербски як нємацерински язик, дзе представени спомнути проєкт и способ на котри ше будзе провадзиц напредованє и розвой спомнутей реформи наставних планох и програмох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)