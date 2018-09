У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У першей часци нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” госц у студию будзе нововибрани директор Новинско-видавательней установи „Руске слово” др Борис Варґа хтори будзе бешедовац о своїм плану и програми роботи тей нашей Установи у наступним мандату.

У другей часци емисиї будзе емитовани знїмок концерту познатого прешовского ансамблу ПУЛС хтори отримани прешлого року у Театру младих у Новим Садзе.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

