Цена комуналних услугох векша за 6 одсто

РУСКИ КЕРЕСТУР – На схадзки Општинскей ради у Кули котра отримана вовторок, 18. септембра, дата согласносц на звекшанє ценох комуналних услугох за шейсц одсто, котре пред тим прилапели Надпатраюци одбори явних комуналних подприємствох з териториї општини Кула – „Комуналєц” Кула, „Руском” Руски Керестур, „Водовод” Червинка и „Роботнїк” Сивец.

Медзи иншим, на схадзки принєшене Ришенє о менованю Комисиї за запровадзованє поступку додзельованя средствох за финансованє проєктох у обласци локалного економского розвою и унапредзенє животу локалного жительства на териториї општини Кула у 2018. року, як и Правилнїк о вименкох Правилнїка о способе и ришованю вимогох гражданох за надополнєнє чкоди котра настала як пошлїдок нападу напущених животиньох.

Општинска рада дала и согласносц на Вименки и дополнєня Плану програми роботи зоз Финансийним планом за програмски активносци Червеного крижу з обласци социялней защити за 2018. рок.

