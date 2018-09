Сотруднїцтво синдикату зоз Норвежкей зоз „Карнексовим” синдикатом

ВЕРБАС – Представителє синдикату „ННН” з Норвежскей вовторок, 18. септембра, були госци Компаниї „Карнекс”, а потим були на шветочним приєму у Општини Вербас.

Домашнї делеґациї зоз Норвежскей, у хторей були 40 представителє, бул Синдикат „Нєзависносц” зоз Карнексу. Вони у вербаскей фабрики приповедали зоз руководством хторе их упознало з дїлованьом Компаниї, а вец з представителями синдикату черали искуства у роботи.

Предсидатель синдикату „ННН” Ян Еґил Педерсен виражел задовольство и додал же у Сербиї уж бул вецей раз, а зоз синдикалнима орґанизациями злєпшую одношеня.

Госцох зоз Норвежкей приял и предсидатель Општини Милан Ґлушац зоз сотруднїками, хтори их упознал зоз хвилькову ситуацию у Вербаше у привредним, културним и ґеоґрафским смислу.

