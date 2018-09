Отверанє вистави „Зоз слику вєдно” 28. септембра у Суботици

НОВИ САД – Заєднїцка вистава младих уметнїкох „Зоз слику вєдно”, з нагоди означованя 10 рокох роботи пейцох меншинских заводох за културу – горватского, румунского, словацкого, мадярского и руского, будзе отворена 28. септембра у Сучасней ґалериї у Суботици, и там ю нащивителє годни опатриц по 12. октобер.

Руску заєднїцу на тей вистави будзе представяц Дарян Гарди, млади уметнїк зоз Руского Керестура, хтори хвильково на студийох у Праги.

Тота путуюца вистава, после Суботици, преселї ше до Нового Саду, до просторийох познатого „Едьшеґ замку”, у новембру до Зренянину, и у фебруару идуцого року до Сенти.

Вистава у Суботици будзе шветочно отворена у Сучасней ґалериї у Суботици (Парк Ференца Райха 5), на пияток 28. септембра, на 18 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)