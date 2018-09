У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У трицец осмим тогорочним числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” представена и штварта преглашена лїстина за вибор членох нового зволаня Националного совиту Руснацох, а дати и звити зоз схадзкох УО Заводу за културу войводянских Руснацох и Вивершного одбору Националного совиту Руснацох.

Рубрика „Нашо места” информує о схадзкох совитох месних заєднїцох Руски Керестур и Коцур, а зазначує и з якима ше почежкосцами з воду зочую Дюрдьовчанє. У тей рубрики мож пречитац и о нащиви нємецких новинарох Рускому Керестуру.

„Економия” у розгварки з Иваном Малїком и Мирославом Кучмашом дознава як ше людзе у Коцуре присподобюю ґу новому Закону о транспорту и яка защита урожаю у дюрдьовским хотаре.

„Култура и просвита” пише о уключованя до образовней системи педаґоґийних асистентох у основних школох вербаскей општини и о проєктней настави у керестурскей Оснвней школи и Ґимназиї „Петро Кузмяк”.

Рубрика „Людзе, роки, живот” читачох упознава зоз Чизмарову фамелию зоз Французкей, док „Духовни живот” пише о важносци виучованя виронауки.

„Спорт” дава резултати наших фодбалских и шаховских клубох у своїх першенствених лиґох, и вистку о турниру у малим фодбалу за ветеранох котри отримани у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков” у Новим Орахове.

Як додаток вишло „Руске словечко” и „Дом и фамелия”, дзе и нове предлуженє „Женоблоґиї”.

