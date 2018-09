Отримана остатня схадзка НС Руснацох у тим зволаню

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох (ВР) вчера, 19. септембра, отримана 14. схадзка, и остатня, Националного совиту (НС) рускей националней меншини у тим зволаню.

Члени НС Руснацох розпатрали дзешец точки дньового шора, а одношели ше на вименки Финансийного плану Заводу за културу ВР за 2018. рок, як и на Финансийни план и Програму роботи за 2019. рок. Як пояшнєла директорка Заводу Анамария Ранкович, вименки у Финансийним плану настали прето же, окрем уж розподзелєних средствох, на рахунок уплацени средства од НС Руснацох хтори розподзелєни на плановани програми. Дзекуюци порозуменю компетентних, Завод по конєц рока вимири и длуство за порциї на авторски хонорари, хтори настали пре пременки у способе уплацованя. Национални совит дал позитивне думанє за спомнути точки, як и за точку хтора ше одноши на спорозуменє помедзи Заводом за културу ВР и НС Руснацох о реконструкциї и хаснованю просторийох у улїци Матици Сербскей дзе би ше требал преселїц Завод док ше за тото здобуду условия.

Позитивне думанє НС дал и на Одлуку о пременки Правилнїка о додзельованю стипендийох школяром першей класи Ґимназиї у Руским Керестуре. На вимогу оддзелєнского старшини Татяни Бучко Рац стипендию достали ище двойо школяре, по одлуки Совиту.

На схадзки потвердзени одлуки Вивершного одбору хтори ше одноша на даванє мена улїцох, менованя директорох дзепоєдних основних школох и предшколских установох, а потвердзени и предклади за розподзельованє средствох хтори достати по конкурсох за софинансованє програмох и проєктох значних за културу и уметносц националних меншинох у АП Войводини за тот рок.

