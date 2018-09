Мири безпечносци превжати кед найпотребнєйше

Штаб за защиту урожаю од огня Општини Жабель формовани концом мая, а применьованє задаткох по урядовим Плану роботи Штаба лєм з часци почало аж у другей часци рока, односно пред початком ламачки кукурици и тлачидби сої. Польопривреднїки окреме пред ламачку вше у страху, бо ше тото зарно найвецей краднє у нашим хотаре.

Гоч аж после жатви жита и при концу продукциї желєняви, Општина Жабель заш лєм превжала безпечносни мири за чуванє хотара од огня и крадошох.

Влєце, аж по законченю тлачидби жита и ярцу, Општина Жабель финансийно помогла шицким тром добродзечним огньогасним дружтвом з општини – у Дюрдьове, Ґосподїнцох и Чуроґу же би могли робиц, а насампредз же би могли гашиц огень.

Камиони звекшого пооправяни и реґистровани, а Општина обезпечела и гонорари за 24-годзиново дежурства добредзечних огьньогасцох, попри професийних огньогасцох зоз Жаблю котри поряднє дежураю.

Їх камиони вше функционални, алє вони сами нїґда нє могли и дежурац и закриц цалу територию општини – найбаржей пре менєй занятих огньогасцох котри треба же би реаґовали под час найвекших роботох у хотаре, кед треба буц и найосторожнєйши.

Општина, односно спомнути Штаб, попри порядней роботи општинскей Польочуварскей служби и полициї, анґажовала за помоц и приватну професийну Аґенцию „Steel security DN021” доо Чуроґ, котра тиж надпатра хотар и урожаї чува од крадошох. Анґажована є дзекуюци добредзечному прилогу польопривреднїкох зоз цалей општини и средством котри видвоєни зоз буджета Општини Жабель.

ПОЛЬОЧУВАРОХ НЄТ ДОСЦ

Општинска польочуварска служба поряднє окончує свойо длужносци алє, по думаню польопривреднїкох, роками польочуварох нєт досц у одношеню на поверхносц котру маю чувац.

– После вецей жалбох польопривреднїкох и частих крадзох польопривредних урожайох у општинским хотаре, отримана заєднїцка схадзка представительох локалней самоуправи и локалних польопривреднїкох. Одлучене же би ше анґажовало професийне обезпеченє котре запровадзує таки услуги. Пракса указала и же полицає скорей приду кед их поволаю польочуваре, як кед то зробя польопривреднїки.

КРАДОШЕ НАЙВОЛЯ КУКУРИЦУ

– У одношеню на прешли рок, тераз влапени вельо вецей крадоше, окреме кукурици, котру ше у цалей сезони найчастейше краднє. Барз зме задовольни зоз сотруднїцтвом зоз Аґенцию, наисце добре робя и помагаме єдни другим – гварел Станко Миланов, шеф Польочуварскей служби при Општини Жабель.

Гражданє котри обача гоч цо сумнїве у хотаре, най приявя контролному центру приватней Аґенциї на телефон 062/882-14-17. На тим числу формована Вибер ґрупа, та ше можу шицки заинтересовани приключиц, алє и поволац за помоц, чи пре огень, чи пре крадошох.

– Задаток нам у цо векшей мири зопрец чкоди и крадзу урожаю на полю. Попри хотара Општини Жабель чуваме и обезпечуєме векши польопривредни ґаздовства у општинских и околних местох. Маме технїчни средства, комуникацийну систему и людски ресурси. Хотар надпатраме з камерами. Операме ше и на дояви гражданох чийо сотруднїцтво нам барз значне. Информациї сцигую до контролней хижи, дзе маме оператерох 24 годзини, котри лоцираю проблем и посилаю патролу, котра тиж 24 годзини на терену. Жадаме же би наш анґажман бул цо ефикаснєйши и ефектнєйши. Кед будзе требац додатни анґажман, ми будземе на тото порихтани – гварел Томислав Вукович, вивершни директор Фирми „Steel security DN021”, котра физично и технїчно обезпечує польопривредни урожай и ґаздовства.

ВЛАПЕНИ У ЧКОДИ

– Нєдавно зме у Жаблю мали озбильни случай крадзи котру зме застановели дзекуюци доброму сотруднїцтву з општинску полицию. Єден Жабельчань самоинициятивно на комбайну ламал, а люцку кукурицу витоварял до свойого прикочу. Установели зме же нє бул анґажовани за тоту роботу при власнїкови кукурици и застановели зме крадзу. Виновати далєй процесуовани при компетентних орґанох – гварел директор Томислав Вукович. Вон тиж гварел же є барз задовольни зоз комуникованьом з гражданами, локалну самоуправу и шицкима компетентнима установами котри тиж маю обовязку реаґовац на таки проблеми.

Општински хотар обезпечую од 5. септембра, а плановане же би тоту роботу окончовали по 7. октобер, кед ше обчекує же векшина урожаю будзе позберана з польох.

Медзитим, польопривреднїки, гоч задовольни пре додатне анґажованє Општини, котре дало добри резутати, спозорюю же ше у хотаре барз вельо краднє и желєняву, рубе древа, окрада викендици, и же одкупйоваче, котри знаю же одредзени особи нє маю жеми анї урожаю, купую од тих людзох и индиректно потримую крадзу. Зна ше и же єст вецей одредзени ґрупациї и поєдинцох котри константно крадню, алє ше їх крадзи роками толерує.

САМИ ШЕ ОСТАРАЛИ О СЕБЕ

Часц Плана роботи Штабу, котра ше одноши на препатрунок польопривредних машинох котри участвую у роботох на полю под час кед иснує потреба за защиту урожаю од огня, у подполносци нє витворена. Предсидатель Огньогасного союзу Општини Жабель и член Вивершного одбору огньогасного союзу Сербиї Синиша Шавия, длугши час, и пред початком ярнїх роботох у хотаре, спозорйовал општинску Управу же огньогасни камиони у подлим стану и же векшина нє годни гашиц огень, алє и тото же огень можу гашиц лєм професийни огньогасци зоз Жаблю, цо нєдостаточне за цалу територию Општини Жабель.

– Формованє Штабу пожнєло, а з командиром сом бешедовал аж по законченю жатви жита и ярцу. Ришовали зме єден по єден проблем котри застановйовал добре функционованє роботи огньогасцох – гварел Синиша Шавия.

За єшеньски роботи у хотаре нє лєм же порихтани камиони за гашенє огня, алє и огньогасци, котри после вецей виостатих, того року конєчно достаню и гонорари за анґажман.

ОГЕНЬ З ДЕПОНИЇ ГРОЖИ УРОЖАЙОМ

Прешлого тижня ознова горела дюрдьовска депония, цо загрожовало и урожай на польох коло нєй. Огень бул барз вельки и швидко ше ширел, гоч шмеце на депониї гори вецей раз до рока и то константни проблем. Дим и смрод од гашеня огня штварток вечар, 13. септембра, дошол до половки валала. Загашени є дзекуюци швидкей реакциї добредзечних огньогасцох зоз Дружтва у Дюрдьове.

