ИНФОРМАТОР О ПРОВАДЗЕНЮ ПРЕДВИБЕРАНКОВЕЙ КАМПАНЇ ЗА НАЦИОНАЛНИ СОВИТИ 2018. НА БОКОХ ТИЖНЬОВНЇКА „РУСКЕ СЛОВО”

Информуєме Вас о способе на хтори глашнїк по руски „Руске слово” будзе провадзиц предвиберанково активносци и виберанки за нове зволанє Националного совиту Руснацох хтори буду 4. новембра 2018. року.

Тижньовнїк „Руске слово” насампредз єдна файта явного сервису, алє з огранїченим простором за провадзенє предвиберанкових кампаньох. Прето же би читаче и гласаче достали подполну, обєктивну и благочасову информацию, шицки учашнїки виберанкох достаню исти простор у нашим медию и годни под истима условиями сообщовац свойо становиска. У интересу „Руского слова” же би читачом цо яснєйше були пренєшени порученя и програми шицких виберанкових лїстинох.

На бокох рубрики Тижньовнїк буду представени шицки урядово кандидовани лїстини, по шоре як их преглашела РИК.

У формату „Представяме виберанково лїстини”, шицки ношителє або представителє преглашених лїстинох директно лєбо у електронскей форми буду мац нагоду одвитовац на исти питаня:

– Хто твори лїстину? (орґанизациї, здруженя, ґрупи гражданох…),

– Цо лїстина видзи як нєшка найвекши проблеми у рускей заєднїци?

– Яки ришеня понука лїстина, у рамикох компетенцийох НС?

– Порученє потенциялним гласачом – Цо лїстину квалификує же би у шлїдуюцим мандату заступала Руснацох пред державу?

Представянє, пре розположиви простор рубрики, огранїчене на єден бок новинох. Одвити на шицки питаня вєдно най нє преходза 2.600 карактери, рахуюци и паузи (Tools/Word Count/Characters with spaces), же би текст могло редакцийно опремиц, дац фотоґрафиї и антерфиле зоз лїстину кандидатох.

Модлїме же би представителє лїстинох, кед же можлїве, Редакциї посилали и фотоґрафиї (портрет, кандидати, лоґо, лєбо банер лїстини…) цо векшого формату (минимум 300dpi), пре цо лєпши квалитет.

Тексти посилац найпознєйше до пондзелку до 14 годзин же би були обявени у першим шлїдуюцим числу „Руского слова”.

Модлїме же бисце благочасово наявйовали подїї хтори орґанизуєце, же би Редакция и дописовательства могли орґанизовац їх провадзенє кед су у явним интересу и одвитуюци ушорйовацкей политики новинох.

Од обявйованя урядово преглашеней лїстини, шицки явни подїї (политични, културни, дружтвени) у хторих участвую актере – ношителє лїстинох, кандидати и опредзелєни явни особи – на наступних виберанкох, углавним буду провадзени як часц предвиберанкових активносцох у одвитуюцей рубрики. То ше одноши и на активносци членох актуалного зволаня Националного совиту Руснацох, як и його ресорних одборох.

Од половки септембра, будзе ше обявйовац „Предвиберанкову Анатомию” на ексклузивним месце на 2. боку. Простор отворени шицким лїстином єднак, а ваша одлука хтори кандидат у авторским тексту найлєпше промовує вашу лїстину, лєбо представи програму.

Обсяг авторского текста за „Анатомию” най нє преходзи 4.500 карактери зоз спейсами, минимаално 4.200 карактери.

Тексти посилац найпознєйше до пондзелку до 14 годзин же би були обявени у першим доступним числу „Руского слова”.

Редакция „Руского слова” затримує право тексти присподобиц новинскому формату и обсягу, у складзе зоз вимогами професийних стандардох и з почитованьом основного порученя напису.

Право редакциї „Руского слова” нє обявиц становиска и викази хтори, у складзе зоз законами Републики Сербиї и Кодексом новинарох Сербиї (2010), нєарґументовано обвинюю лєбо увредзую, як и шицко цо одступа од стандардох явней бешеди и новинарскей пракси. У случаю такволаного „чарного пиару”, односно увредзованя процивкандидатох лїстинох, котре нє у складзе зоз професийнима и моралнима началами, Редакция будзе хасновац дискрецийне право же би их редуковала.

Новинаре и сотруднїки „Руского слова” хтори участвую на виберанкох, нє годни провадзиц и писац о предвиберанкових подїйох и особох хтори на лїстинох. Уставне и гражданске право каждого новинара участвовац у политичних и виберанкових процесох, алє Кодекс новинарох Сербиї императивно наклада новинаром же нє шму участвовац у политичних активносцох, пре зраженє интересох.

Свидоми специфичносци и статусу меншинскей културней самоуправи у дружтвено-политичней системи Републики Сербиї, нє можеме забранїц участвованє новинарох на меншинских виберанкових лїстинох, алє го пре начала добрей професийней пракси и отримованє нормалней роботи редакциї нє потримуєме. Участвованє у виберанковим процесу приватна одлука, так же у нїм нїхто нє треба же би ше поволовал на „Руске слово”.

Вашо конструктивни предклади на тот правилнїк буду дзечнє розпатрени. Контактовац и посилац материяли можеце на мейл ruske.redaktor@gmail.com

Наздаваме ше же будземе коректно и конструктивно сотрудзовац, у взаємним интересу, интересу гласачох и рускей заєднїци.

