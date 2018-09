Министерство култури и информованя розписало додатни Конкурс

БЕОҐРАД – Министерство култури и информованя вчера, 20. септтембра, розписало додатни Конкурс за софинансованє проєктох орґанизованя и участвованя на фахових, наукових и пригодних сходох, як и унапредзеня професийних и етичних стандардох у обласци явного информованя у 2018. року.

Конкурс розписани по обявйованю ришеня о розподзельованю средствох, а на основи вимоги заинтересованих о претаргованю поступка вивершеня.

Право участвовац на Конкурсу маю видавателє медийох хтори уписани до Реґистра медийох цо водзи Аґенция за привредни реґистри, з податками уписанима у складзе зоз Законом о явним информованю и медийох.

Попри нїх, право участвованя маю и правни особи, односно поднїмателє хтори продукую медийски змисти з проєктами орґанизованя и участвованя на фахових, наукових и пригодних сходох, як и з проєктами унапредзеня професийних и етичних стандардох у обласци явного информованя.

Министерство култури и информованя поволує новинарски и медийски здруженя хтори реґистровани найменєй три роки пред датумом розписованя Конкурса, же би предложели членох конкурсней комисиї, як и медийских фаховцох заинтересованих за участвованє у роботи комисиї же би писмено предложели своїх кандидатох.

Вецей поєдиносци о Конкурсу мож пречитац на сайту Министерства.

Конкурс тирва до 10. октобра, а резултати буду обявени найпознєйше 90 днї од законченя Конкурса.

