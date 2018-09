Руски Керестур на мапи италиянских туристох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 20. септембра, Руски Керестур нащивели представнїки єдней италиянскей туристичней аґенциї и їх туристични водзач зоз Беоґраду, з намиру же би своїм туристом убудуце понукли и змисти у Руским Керестуре.

У ресторану „Червена ружа” их дочекали предсидателька Туристичного здруженя Руски Керестур Любица Няради, представнїки Здруженя паприґарох „Капсикум анум” и Здруженя женох „Байка”.

Представнїки спомнутих здруженьох им понукли свойо продукти по котрих Руски Керестур препознатлїви и єдинствени, а цо би убудуце могли куповац будуци туристи.

По законченю презентациї у ресторану, Нярадийова госцом представела школски будинок Замок, як и Музейну збирку, а потим обишли и Марийово святилїще Водицу.

