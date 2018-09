Вишло двочисло МАК-у

НОВИ САД – Тих дньох вишло авґустовско-септемберске двочисло младежского часопису МАК, хторому „У фокусу” прегляд лєтнїх збуваньох за младих и розгварка з младу малярку Лару Петкович з Нового Саду.

„МАК-ов колаж” пише о тим як то жиц у студентских домох, а „Упечатки”, медзи иншим, о Емилиянови Нярадийови з Руского Керестура, хтори участвовал на Младежским уметнїцким кампу у Французкей.

„Швет науки и технолоґиї” толкує цо то Турнир младих физичарох Сербиї, док у рубрики „Спорт и рекреация” мож пречитац интервю зоз джез балерину Дину Мудрох зоз Сримскей Каменїци.

