„Тайм аут” и Новорочни вашар успишни приклад звонканаставней активносци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школски часопис „Тайм аут” и активносц Новорочни вашар, Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” учишлєни медзи 256 успишни приклади звонканаставней активносци образовно-воспитних установох у Сербиї.

То одлучене на конкурсу хтори з истим меном „Приклади звонканаставней активносци у основних и штреднїх школох и воспитни активносци у домох школярох у Сербиї” розписал Завод за унапредзенє образованя и воспитаня Републики Сербиї, а на инициятиву Министерства просвити же би потримали приклади добрей пракси у тей обласци.

На Конкурс сцигли 364 роботи зоз 179 установох, а з нїх вибрани 256 хтори по конєц рока буду виложени и доступни явносци на Бази тих роботох на сайту републичного Заводу за унапредзенє образованя и воспитаня.

Керестурска Школа конкуровала окрем з часописом „Тайм аут” и зоз активносцу гуманитарни „Новорочни вашар”. Часопис „Тайм аут” виходзи од 1998. року, и обявює рижнородни прилоги штредньошколцох. И редакцию Часопису творя школяре а координаторки професорки Люпка Малацко и Наталия Будински.

Гуманитарна активносц Новорочни вашар у Школи почали пред трома роками на инициятиву тиж професорки Будинсковей. На вашаре ше предава школярски пригодни роботи, а назберани приход идзе на рижни гуманитарни цилї.

