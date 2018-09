ДЮРДЬОВ – Нєшка, на швето Рождества Богородици або Малей Матки Божей, церква и вирни у Дюрдьове преславюю храмове швето – Кирбай.

На 10 годзин будзе Архиєрейска Служба Божа зоз святочним чином Пришаги нового Церковного одбору и обходом Святого Храму, а на 18 годзин будзе Вечурня.

