Нєшка схадзка УО Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Схадзка Управного одбору Рускей матки будзе отримана у Канцелариї Рускей матки нєшка на 19,30 годзин, а на дньовим шоре порада о даскелїх наступних активносцох тей орґанизациї.

Єдна то и информация о запровадзених активносцох на пририхтованю лїстини Рускей матки за наступни виберанки за членох Националного совиту Руснацох. Поради будзе и о участвованю на зашеданю Шветовей ради и Шветового Форуму русинскей младежи и Културней манифестациї „Кед голубица лєцела” у Петровцох у Горватскей.

На схадзки будзе бешеди и о наступних активносцох у орґанизациї Рускей матки як цо то XV Подобова колония у Коцуре, III„Русин Филм Фест” и други.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)