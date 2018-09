Почитайме ше

Спадам до ґенерациї котра дзецинство препровадзовала на улїчки и котрей нє требало нїяку помоц анї технолоґию (читай, бависка!) анї фахових воспитачох и педаґоґох же би креативно виполнєла час котри єй оставал после числених обовязкох, цо у школи, цо у обисцу, а боме и у ґаздовстве и полю… Паметам же, углавним, пред каждим таким бависком у хторих зме участвовали, цо би ше нєшка поведло, колективно, векше число менши и векши дзеци вєдно, було рихтанє котре починало зоз пречитованьом. Почитали зме ше, вец подзелєли и гайде, до роботи! То була демократия у пракси, дзецoм найозбильнєйша робота бависко, воно школа о власних можлївосцох и одношеньох з другима, о пребераню одвичательносци у тиму до хторого зме вошли и з котрим маме цошка заєднїцке зробиц. Учели зме уживац у заслуженим, вєдно поднєсц утрати, подзелїц искуства за другираз… То бул живот у котрим зме преберали обовязки и кончели их, свидомо и одвичательно.

Тото ми приходзи на розум тераз, зєшенї, кед ше по наших местох розпочало зоз предвиберанковима активносцами за Национални совит. И як пред кажду значну дружтвену роботу, треба нам ше перше почитац. Видзиц хто ту и на кого мож и цо раховац. Жиєме у жеми котра перше декларативно, а вец з велькей часци и реално створела условия за окремни демократски живот каждей националней меншини, алє з тих правох виходза и обовязки хасновац их, постарац ше же би вони були витворени.

Значи, вимага ше од каждого з нас, котри зме припаднїки одредзеней националней меншини, у нашим случаю рускей, окреме ше анґажовац тоти права реализовац. Демократски, цо значи, висц на виберанки за Национални совит, котри у нашо мено водзи политику у тих обласцох котри специфични за нашу народносц, з котрима ше видвоюєме, а вец и доприношиме общим интересом заєднїци у котрей жиєме. То значи же маме виберанки як и шицки други у нашей держави, a маме и окремни виберанки зоднука рускей заєднїци. И тоти виберанки ше запровадзую з помоцу Oкремного виберацкого спискa, до хторого зме ше уписали, або ше мушиме уписац, а кед зме ше и уписали мушиме сами превериц чи у нїм уписана кажда пременка котра ше нам случела: наша нова адреса, нове презвиско, кед же зме го у медзичаше меняли, бо зме ше од остатнїх виберанкох селєли, одходзели на роботу чи школованє до другого места, одали ше, чи, нє дай боже, розишли… А єст и таких цо ше муша першираз, особнє, уписац до Окремного списку бо на тот список нє буду положени автоматски кед постаню полнолїтни, як цо ше их кед дорошню, кладзе до общого виберацкого списку.

Млади, углавним, нє дзбаю чи су на тим списку, кед би ше на нїх стало вони би ше нє уписовали анї до общого, та ту старши же би ше о тим постарали и надпомли им. Як цо ше наглашовало и на початку, кед отверани окремни виберацки списки за национални меншини, окреме за числово менши национални ентитети, як цо наш, кажди єден його припаднїк важни. Поведзме, кед нас єст, най заокруглїме, 15.000 вец нам 15 новоуписани особи уж статистично релевантни прилїв. Окреме же зме свидоми же нам ше по рижних основох, природних, економских, социялних, як, углавним и при других, спомнуте число припаднїкох од остатнього попису и зменшало.

Нас нїхто нє будзе нагваряц же бизме були Руснаци, кед ше так нє чувствуєме, як цо на жаль, нє мож нагвариц анї родичох котри ше ище вше тримаю за Руснацох же би у таким духу воспитовали свойо дзеци, уписовали их до руских оддзелєньох у оводох, школох, стреднєй школи чи на факултет… Вони нє думаю же одрекаюци ше хасновац свойо окремни права нє лєм себе, алє и своїм дзецом и їх потомком ощербюю тото цо им з родзеньом у тей жеми припада и дате. Нє свидоми су же ше нєодвичательно справую ґу свойому нашлїдству, тому о чим ше їх предки уж скоро три вики пилно старали… Аж кед чловек дацо страци, аж вец му спозна праву вредносц. Оддалєни од можївосци виражовац свою националну окремносц, як цо то людзе кед су розошати по швеце, якош баржей дзбаю. Таргню ше дзекеди и тутейши, лєм, нажаль, годно буц позно пременїц стан. Зоз участвованьом у зоднуканационалних активносцох кажде з нас участвує и у намаганьох же би тото позно за Руснацох нє пришло вчас!

