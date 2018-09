На нєдзелю 13. ХосанаФест духовней музики

СУБОТИЦА – У Гали спортох у Суботици, 23. септембра, на 20 годзин будзе отримани 13. ХосанаФест 2018 – Фестивал горватских духовних шпиванкох. То фестивал популарней духовней музики змагательного и добротворного є характеру, на хторим буду виведзени 15 авторски композициї младих авторох – поєдинцох и ґрупох.

Главни цилї ХосанаФесту то промоция християнских духовних вредносцох и порив твориц нови духовни авторски шпиванки у сучасним музичним виразу. Фестивал тиж порушани и як помоц Гуманитарно-терапийней заєднїци за помоц зависнїком „Хосана” хтора дїйствує у Жеднику при Суботици.

