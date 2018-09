Прейґ конкурсу до власного дому

Пред двома роками, 2016. року. народзени найменєй беби ище од 1900. року, а прелиминарни податки указую же влонї, 2017. року, народзени лєм 200 беби вецей як 2016. року. Же бизме мали просту репродукцию нациї, компетентни твердза же кажда жена у фертилним периодзе, у наиходзацих 10 рокох, муши народзиц двойо дзеци. Стимулация мацерох же би мали тройо дзеци, гваря, тераз найважнєйша и видно же на тим робя и Покраїна и Република.

Покраїнски секретар за социялну политику, демоґрафию и родну ровноправносц, Предраґ Вулетич, наявел два нови наталитетни мири Покраїнскей влади. Перша ше одноши на помоц фамелийом хтори у тим року достали треце або штварте дзецко, же би ришели квартельни питаня, або злєпшали условия у хторих жию, так же преширя або адаптую простор за биванє.

– За перши конкурс опредзелєни 63 милиони динари, цо значи же 63 малженски фамелиї у хторих ше од 1. януара по 31. авґуст 2018. року народзело треце або штварте дзецко, маю право конкуровац и достац милион динари. За фамелию ше трима же то и повинчани и нєповинчани пари з дзецком, як и самохрани родичи. Шор по хторим народзене дзецко у малженстве або нє, як и при родительских фамелийох, утвердзує ше по числу живонародзених дзецох мацери, теди кед ше прияви на конкурс – гварел Предраґ Вулетич.

Конкурс отворени од 31. авґуста и будзе тирвац по 15. октобер, а шицки заинтересовани за спомнути средства о условийох конкурса и потребних документох можу ше презнац на сайту АП Войводини (Покраїнски секретарият за социялну политику, демоґрафию и родну ровноправносц/Конкурси/Сектор за демоґрафию и родну ровноправносц/Текст Конкурса…)

И НЄЗАНЯТИ МАЦЕРИ ДОСТАНЮ ПЕНЄЖ

Друга стимулативна мира ше одноши на мацери хтори нєзаняти, а хтори буду доставац додатни пенєж од Покраїни.

– Понеже Закон о финансийней потримовки фамелийох з дзецми виєдначел заняти и нєзаняти мацери, Покраїнска влада принєсла Одлуку же шицки мацери хтори народза треце або штварте дзецко а нєзаняти су, буду доставац од 12 по 15 тисячи динари мешачно. Тота мира будзе важиц аж од 1. януара 2019. року – виявел Вулетич. З Покраїни обгрунтоване же з тима мирами Войводина нє зменшала, алє преширела обсяг помоци за треце дзецко бо, потераз, Покраїнска влада обезпечовала 12 тисячи динари мешачно, а убудуце пенєж за фамелиї з трецим дзецком за заняти мацери будзе обезпечовац Република Сербия и то у периоду од дзешец рокох.

Кед слово о нєзанятох мацерох з трецим и штвартим дзецком у Войводини (затераз их єст коло два тисячи) Покраїна им пенєжно помогнє од шлїдуюцого року.

БИЛУ ЧУМУ ЧЕЖКО ЗАСТАНОВИЦ

Циль новей файти помоци Покраїни застановиц неґативни демоґрафски тренд, як и афирмовац пронаталитетну популацийну политику на териториї Войводини. Но, нєшкайша слика на тоту тему нє богзна яка.

– За порядну репродукцию жительства треба же би 45 одсто фамелиї мали тройо або вецей дзеци – гвари Вулетич, и додава же Войводина тераз ма лєм 6,7 одсто таки фамелиї. Прето уводзиме додатни модификовани мири популацийней политики.

Кед ше почало применьовац Закон о финансийней потримовки фамелийох з дзецми, и кед Република превжала обовязку виплацовац надополнєнє за треце и штварте дзецко, велїм нє було цалком ясне цо будзе зоз тима обовязками хтори пред тим на себе превжала Покраїна, конкретно чи и далєй будзе 24 мешаци виплацовац по 12 тисячи динари мешачно? Вулетич гвари же Покраїна до конца сполнї свойо обовязки, цо значи же нє настанє вакум пре применьованє закона, бо Покраїнска влада заключно з 24. децембром того року виплаци мешачне надолонєнє од 123 тисячи динари и сполнї свойо обовязки.

– Обовязки хтори зме превжали на себе буду випочитовани, а одноша ше на фамелиї у хторих народзене дзецко по 24. децембер 2017. року, док у тих фамелийох дзе треце або штварте дзецко народзене медзи 25. децембром 2017. року и 1. юлийом 2018. року, по Закону вони достаню пенєжну помоц од Републики. Таки фамелиї єст 919 у Войводини – надпомина Вулетич.

И попри велїх мирох хтори би мали олєгчац фамелийом и мотивовац их же би мали вецей дзеци, билу чуму, поготов у Войводини, будзе чежко застановиц кед ше зна же 2016. року народзени найменєй беби ище од початку прешлого вика. Министерка без портфеля задлужена за демоґрафию и популацийну политику Славица Дюкич Деянович виявела медийом же ше ситуация нє злєпша у наиходзацим периоду бо, як гварела, припаднїки беби-бум ґенерациї хтори народзени 50-их рокох прешлого вику поставаю вше старши, а же би кажда жена идуци дзешец роки мала по двойо дзеци – барз амбициозни план – гварела вона и додала же тоти стимулативни мири загрожени з фактом же каждого року 16 тисячи людзе отадз емиґрує. Просекова старосц тих цо одходза 29 роки, а кажда штварта особа хтора зохабя Сербию високо образована. Резултати виглєдованя хторе Министерство зробело з Републичним заводом за статистику, у хторим участвовали 11 тисячи студенти шицких факултетох у Сербиї, указали же би два трецини академцох любели остац у своєй жеми, алє трецина планує оталь пойсц и у тей одлуки их потримую родичи.

МАМЕ ВШЕ МЕНЄЙ ФАМЕЛИЇ З ТРОЇМА ДЗЕЦМИ

И попри тим же явносц потримує Закон о финансийней потримовки фамелийох з дзецми, хтори важи од 1. юлия, демоґрафове визначую же ше найвецей дзеци народзує у худобних фамелийох и твердза же нови мири годни стимуловац праве таки фамелиї же би мали ище вецей дзеци. А з тим би були ище худобнєйши… Панї Дюкич Деянович дума же треба у жеми створиц условия же би фамелиї мали вецей дзеци без огляду на социялни статус.

– Думам же законодавци маю реалну слику о ситуациї у нашей жеми у хторей 51 одсто мацери маю єдно дзецко, 42 одсто двойо, а лєм 6,7 маю тройо дзеци. То процент пре хтори зме найбаржей застарани. И прето стимулация мацерох же би попри двоїх народзели и треце дзецко, у тим моменту, найважнєйша – гварела вона.

Було пригварки и на спомнути конкурс за додзельованє средствох фамелийом же би даяк ришели, або преширели дом, бо условия зужени на фамелиї з троїма, або штверима дзецми хтори народзени лєм у перших осем мешацох того року… Потераз реакциї на тоти пригварки нє було.

Одлуки ше приноша, меняю и вше будзе тих хтори их потримаю, и гевтих хтори буду иншак думац. Кед слово о пронаталитетней политики, вше важне же би вона була запровадзена у складзе зоз стратеґию стимулованя народзованя, а нє же би була чияшик промоция, алє же би ше з ню добре сцело, и на концу дацо позитивне зробело.

ХТО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА КОНКУРС НАЙ ПОПОНАГЛЯ

Шандор Грубеня и його супруга Даяна з Руского Керестура, у тим 2018. року достали треце дзецко, алє о Конкурсу за безповратни средства нє знали. У каждодньовей роботи, окреме на полю и коло дзецох, премкла им тота информация, як и велїм подобним фамелийом хтори ше вше частейше явяю до Секретарияту и презнаваю ше о условийох Конкурса хтори тирва по 15. октобер.

– Нє знал сом о тим, алє сом тераз заинтересовани и на сайту ше о шицким зоз супругу добре попрезнаваме. То нє мали средства и думам же ше каждому добре здаю.

