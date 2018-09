Руснацох представела Младша шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш”

ШИД/ҐОРНЇ МИЛАНОВАЦ – На 46. Соборе народней творчосци Сербиї у просторийох Културного центру у Ґорнїм Милановцу, 16. септембра, наступела и Младша шпивацка ґрупа Културно-просвитного дружтва „Дюра Киш” зоз Шиду.

Члени Младшей шпивацкей ґрупи, у чиїм составе були Андєла Дораш, Милица Миклош, Николина Горняк, Далибор Болдиш и Наташа Еделински Миколка, наступели зоз двома рускима шпиванками – „Кед сом ишол попод облак” и „Накошени марадики”.

Собор народней творчосци Сербиї зазберує и през програму чува од забуца обичаї, народне облєчиво, музичну творчосц и други традицийни вредносци народох котри жию на подучи цалей Сербиї.

