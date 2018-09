НОВИ САД –Завод за културу войводянских Руснацох перше на нєдзелю, 23. септембра, а потим и на нєдзелю 30. септембра, у просторийох у Футожскей 2/3 у Новим Садзе, орґанизує два роботнї з дзецми.

През виставу акварелох Андреї Палатинус заинтересованих будзе водзиц Ирина Гарди Ковачевич, а роботнї зоз дзецми на тему повязованя природи и уметносци будзе тримац Анамария Регак.

Обидва роботнї починаю на 12 годзин.

