РУСКИ КЕРЕСТУР – У тогорочним циклусу змаганьох у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков” шлїдуюце змаганє будзе отримане на ютре, 23. септембра, у Руским Керестуре.

На тот завод будзе турнир у малим фодбалу на мали ґоли 3 на 3. Орґанизатор дочека екипи на 8,30 годзин опрез Спортскей гали.

