У Школи означени Медзинародни дзень мира

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” вчера означени 21. септембер – Медзинародни дзень мира зоз пригодну виставу у школским голу.

Школяре нїзших класох основней школи зоз своїма учительками пририхтали порученя пошвецени миру, а старши школяре и штредньошколци на тоту тему виложели свойо подобово роботи.

Медзинародни дзень мира означує ше по Одлуки Ґенералней скупштини Зєдинєних нацийох од 2001. року. Циль Дня же би ше би жеми членїци з рижнима активносцами подзвиговали свидомосц людзох о значносци шветового мира.

