На Кирбай пришагал нови Церковни одбор

ДЮРДЬОВ – Вчера, 21. септембра, на швето Рождества пресвятей Богородици, лєбо у народзе познате як Мала Матка Божа, церква и вирни грекокатолїцкей церкви Рождества пресвятей Богородици у Дюрдьове преславели храмове швето – Кирбай.

Вельку Службу Божу служел апостолски еґзарх за грекокатолїкох у Сербиї владика кир Георгий Джуджар, а сослужели дзевецме священїки – осемцме з нашого апостолского еґзархату и грекокатолїцки священїк о. Физи Югас з Мучоню, з Републики Мадярскей.

У своєй казанї пресовящени владика Георгий бешедовал о приходу Мацери Божей на тот швет, єдиней вибраней з людского роду же би була мац Сина Божого, з чим почина нашо спашенє.

– Прето ше на нєшкайши дзень модлїме нашей нєбесней мацери же би нам помогла прейсц драгу нашого жемского живота зоз надїю до вичней радосци и заєднїцтва зоз Господом Богом, Пречисту Дїву Марию и зоз шицкима жителями нєба – гварел у казанї владика кир Георгий Джуджар.

На Служби Божей нови Церковни одбор зоз шветочним чином Пришаги обецал же будзе служиц и помагац парохиї. Члени нового Церковного одбора, котрих вибрали дюрдьовски вирнїки то Любка Гирйовати, Мелания Саламун (нар. Преґун), Ана Иґрачки, Славица Барна, Любка Сеґеди, Мирослав Сеґеди, Иван Ґубаш, а Влада Кухар (касир ЦО), Михал Папуґа (тутор) и Янко Салак (предсидатель ЦО) були члени прешлого составу Одбору.

У полней церкви, окрем домашнїх, було вирних з вецей наших местох и зоз Мучоню, члени Церковного одбору у Ґосподїнцох и велї госци.

Дзекуюци красней хвилї у Рускей улїчки, обок при грекокатолїцкей церкви, була богата вашарска часц зоз рижнима бависками и розвагу за шицки возрости.

