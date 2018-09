И у Новим Садзе ютре безплатни препатрунки

НОВИ САД – Дом здравя Нови Сад придружує ше ґу акциї превентивних препатрункох у Сербиї под назву „Отворени дзвери”.

Акция будзе отримана на нєдзелю, 23. септембра, у шицких векших здравствених установох у жеми од 8 по 16 годзин.

Гражданє у Новим Садзе годни окончиц препатрунок зоз ЕКҐ-ом на трецим поверху на Лиману 4.

У лаборатория годни препатриц комплетну кревову слику и тумор маркери – за жени и хлопох старших од 50 роки. Анализи у лабораториї будзе ше робиц од 8 до 11 годзин, а гражданє скорей того нє треба же би фриштиковали.

За тоти препатрунки нє потребна кнїжочка, та ше апелує на граджанох котри нє маю здравствене осиґуранє же би пришли и препатрели ше.

