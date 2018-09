НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог з двох роботньох за дзеци котри орґанизує Завод за културу войводянских Руснацох, як и прилог о роботох у церкви святого Луки у Бачинцох.

О тим же дюрдьовска библиотека достала 250 нови наслови, од хторих 12 по руски, о тим як Явне комуналне подприємство „Комуналєц” зоз Вербасу порушало кампаню „Комуналцова ґовля дарує вашей беби” и хтори писнї ше находза на новим албуму Саши Палєнкаша, а на концу и прилог о Спортских бавискох Яша Баков можеце одпатриц у ютрейшей емисиї.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (по емисиї „Добри вечар, Войводино”).

