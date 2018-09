Шицко почало єдного красного септемберского дня кед мой револтовани супруг вошол нука и згирмел:

– Я вецей тот срач-папер нє будзем вожиц доокола у ґепеку! – шпурел го на стол и, ище цошка дудраюци, пошол ше зобуц и преблєчиц.

Но, думам себе, тераз ши ме нашол дриблац? Тераз, кед початок рока, а обидвом сином родзени днї, кед дунци и печена паприґа у бога?!

– Но, ша, цоже? Ша, срач-папер нє дранда. Волїш же з нїм вожиц як зо мну, нє?

Раховала сом же сом му доскочела. Алє – НЄ!

– Добре знаш же сом пошол купиц ґранули за пса, и же нє мам вельо места у ґепеку. А видзиш? Кед сом дацо купел, такой сом и винєсол зоз авта! Ґранули на месце! За тото ци треба два секунди!

– Можебуц же ми треба два секунди, алє ми треба ище два руки! Хто ше докричи на вас, вично вам слухалки на ухох! А, папер вельки, нєзґоднє го ношиц! Уж кед сом була у набавки, нє купим озда лєм штири ролни.

Дакус уцихнул и роздумал. Остатнїраз кед зме ше поскубали пре вц-папер, було теди кед ме прешвечовал же тот цо купуєм барз ценки. Потим сом почала куповац тот грубши, алє є досц и драги. Ґу тому, нє мож го анї прегнуц як треба, верабоже, мож до ньго и дарунок запаковац. Так ме секира тот вибор паперу же сом роздумовала чи нє почнєм куповац у коцки. Наисце! Можеш думац – кед ци ценке, та вежнї два, а кед ци грубе, та вежнї єден. И – готове!

– Ти знова нє конташ – важне такой шицко повиберац з авта, тото ци пробуєм повесц!

– А, думаш тото кед ши забул виняц спод шедзиска змарзнуту рибу цо нам дала моя мац? На тото такой думаш? Такой о три днї?

Скурело ше му з ухох, положел слухалки на уха, и почал намесцац титл на филму хтори знял з интернета.

***

Од теди нїґда нїч вецей нє остало у ґепеку – хто пошол до набавки, тот зоз нього и позношел нука. Без слова. А яки срач-папер виши у купатилу, таки ше хаснує. Без коментарох.

Бриґа лєм же сом дзешка на телевизиї видзела же папер правя и у целовей, и у белавей, и у желєней, чарней, червеней фарби. Таки су красни… Так их мож крашнє уклопиц естетски до купатила же купатило аж препатри.

Мушим мойому купиц белави за родзени дзень. Наисце, нє видзим други способ як без слова пристанє на таку красну ствар за найбруднєйшу роботу. И то му го крашнє запакуєм и положим до ґепеку. Най ше нєсподзива☺

