Живот пошвецени дзецом

Нєдавно зме у Руским Керестуре стретли фамелию Славка Чизмара хтори жиє у Французкей, у месце Булонь Биянкур при самим Паризу. Славкова супруга Мария Терезия, а маю трох синох: Тараса, котрому шеснасти рок, Натанаїла котри ма 12 и Теофила, котрому 10 роки. Ту приходза до Славкових родичох, односно баби и дїда кажде лєто, а од нєдавна и на Крачун.

Познате виреченє же „чудни драги Господнї” цалком мож применїц и на живот Славка Чизмара. Зоз родзеного Керестура драга го давно одведла на школованє до Риму, до Українскей малей семинариї, дзе закончел класичну ґимназию, а потим и студиї теолоґиї. То, заш лєм, нє було його поволанє, а як ше нашол у Французкей, Славко приповеда.

– У Риме ше у тих часох школовали Українци зоз цалого швета, та зме ше шицки зблїжели, а я поготов з єдним пайташом хтори бул зоз Французкей. Кед сом закончел студиї, ту була война, та сом у Италиї почал робиц. Раз ше мой Француз зявел и поволал ме на свою свадзбу за шведка. Пошол сом и там упознал мою терашню супругу з хтору зме ше побрали 2000. року, у априлу. Патрели зме дзе будземе жиц, и видзело ше нам же лєпше у Французкей, бо вона уж там мала роботу, а и плаци там векши – приповеда Чизмар.

Но, Славко нє знал по французки, та ше зоз супругу згваряли по українски.

– Вона чиста Українка, бо ше єй родичи преселєли до Французкей пейдзешатих рокох прешлого вику, и вона уж у Паризу народзена. По українски дакус дома научела и у українскей школи, алє вец язик цалком звладала аж зо мну, бо я иншак нє знал – здогадує ше Славко.

НЄЗВИЧАЙНА РОБОТА ЗА ХЛОПА

Барз цикава и його робота, у хторей ше тиж, як приповеда, пришло цалком нєплановано. Роботу нє могол лєгко найсц док нє знал по французки, та закончел шейсцмешачни курс. Нєодлуга ше им народзел перши син Тарас, а Славко робел при мулярох. О три мешаци супруга Марча, як ю Чизмарово волаю, мушела ше врациц на роботу, а Тараса дац до яшелькох.

– Супруга нєбарз мала дзеку зохабиц таке мале дзецко, а я ше з тим поготов нє мог помириц понеже ту, у нашей жеми, було цалком иншак. Мац до рока оставала дома з дзецком, а и тераз так… Порадзели зме ше же го волїм я чувац до трох рокох, кед почнє ходзиц до оводи, а дотля будзем и далєй учиц язик, та шицким будзе лєпше – толкує Славко їх одлуки.

Кед з Тарасом ходзел до совитовалїща, и кед там чули же ше вон стара о синови, предложели му же би могол отвориц и приватни „яшелька” у своїм квартелю, та чувац и люцки дзеци за плацу.

– Могол сом виберац, лєбо цалком приватно приявиц, або прейґ општини, односно, державних яшелькох. Перша вариянта подрозумйовала же шицко мушим сам кончиц, та аж и дзеци найсц за чуванє. Думал сом же то нє будзе лєгко, хто да дзецко хлопови, ище странцови? Вибрал сом другу вариянту, закончел сом потребни обуки за вихователя, за шицки три катеґориї дзецох, за костиранє и шицко цо требало. И добре ми рушело. Були задовольни и шицки родичи, а и я ше у тей роботи пренашол – виволал нам наш собешеднїк.

Його супруга по фаху секретарка за анґлийски, нємецки и французки язик, тото робела скорей, а тераз є асистент за защитни марки продуктох (бренди). Роби у єдней паризкей правней фирми хтора провадзи же би ше нє повторели исти мена за фирми, и подобне. Тото робя на уровню цалого швета, поготов за найвекши шветово фирми.

Чизмарова фамелия ше з часом звекшала, народзели ше им троме красни синове, а Славко нє лєм же их виховал, алє попри нїх, за петнац роки, и велї люцки дзеци. И специфичне тото же є скоро єдини хлоп у тей роботи. Випатра же тоту притоку нашлїдзел од своєй мацери хтора як млада тиж чувала дзеци. На нашо питанє як го прилапели родичи дзецох у Французкей, гвари же за тоти роки нє мал анї єден проблем, алє ше случовало кед заменьовал даєдну колеґиню, и кед на одредзени час було даєдно дзецко при ньому, родичи потим сцели же би и надалєй остало при Славкови. Гоч мал и таки случай, у принципу то нє мож, бо ше контракт з одредзеним воспитачом подписує на три роки.

Славкова робота почина од 8,30 до 18,30, а за тот час рихта дзецом єдзенє и шицко коло нїх кончи, алє источашнє вари и за свою фамелию. Його синове уж вельки, алє док були менши и их попри шицкого одводзел и приводзел до оводи и нє вше було лєгко. Но, видно же наш собешеднїк ма притоку ґу тей роботи и люби ю, и гвари же го виполнює.

ДЗЕЦОМ ТРЕБА АКТИВНОСЦИ

Гоч супруга Марча зна досц по руски, найвецей зме о вихованю синох бешедовали зоз Славком. Дознаваме о їх опредзелєню же дзецом треба дац обовязки же би нє мали часу за даяки нєпотребни ствари.

– Шицки троме синове ходза и до музичней школи, та Тарас учи грац на клавиру, Натанаїл на гушлї, а Теофил на ґитари. Попри тим, ходза и на рижни спорти: плїванє, фодбал у сали и бадминтон, а соботами до поладня маю три спорти: бежанє, плїванє и воженє на бициґли… Пополаднями всоботу, од двох до шейсцох ходза до українскей школи, дзе уча читац, писац, дакущичко културу, шпиваю… Там уж три роки викладам виронауку. Тарас найлєпше зна и бешедовац, Натанаїл кус менєй, а наймладши найменєй гоч шицко розуми. Вони уж медзи собу лєм по французки бешедую, то, нажаль, так идзе.

Закончели зме розгварку, бо ше Чизмарово уж одберали дому. Биваю у околїску Париза з хторим их дзелї лєм єдна калдерма, а барз блїзко при Ролан Ґаросу дзе бавя тенисере. З Керестура по тамаль мали прейсц 2 000 километри, алє, як зме видзели, таку драгу злєгка преходза каждого-каждучкого року.

ВИРНИХ ВШЕ ВЕЦЕЙ

Тарас добре зна и по руски, а и гевти ше знаходза. Свой идентитет отримуєме и з тим же ходзиме и до нашей, українскей церкви и барз нам цикаве як ше звекшує число вирних, бо людзе з України ту остатнї роки барз масовно приходза, та уж три церкви полни – приповеда Славко.

ХЛАПЦОМ ШЕ ПАЧИ КЕРЕСТУР

У краткей бешеди зоз хлапцами, бо су досц ганблїви, дознаваме же барз любя приходзиц до Керестура, до дїда и баби, бачика Любу, обисц родзину…

– Барз ше нам пачи и ходзиц колядовац, тато нас научел даскельо коляди, а Натанаїл нас провадзи на гушлї. Маме ше ту и з ким бавиц, ту вшадзи можеме пойсц сами, вожиц ше на бициґли, лапац риби… Я найволїм и бабову кухню, а найбаржей колачи и рейтеши – виволал Тарас.

