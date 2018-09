Кампаня, актере и публика

Накадзи урядово преглашени перши лїстини за наступни виберанки за Национални совит Руснацох, хтори буду отримани 4. новембра, шицким им ношительом доручели зме Информатор о провадзеню предвиберанкових активносцох на бокох „Руского слова”. Попри менших корекцийох, у сущносци то модел по хторим зме национални виберанки провадзели и 2014. року, и вираз є редакторскей политики „Руского слова”, и нашей намири же бизме були медий подєднак доступни шицким актером виберанкового процесу и єднак отворени за шицких под истима условиями. Тот Информатор доступни и на нашим сайту, а з тей нагоди пробуєм розяшнїц дзепоєдни його елементи, же би заинтересована руска явносц и актере нашого явного живота нє були у дилеми.

Насампредз, роби ше о тим же цо то предвиберанкова кампаня. У узшим смислу, то подїї и активносци кандидатох дзе представяю свойо плани, програми и виберанково платформи потенциялним гласачом. То трибини, промоциї, улїчни акциї, лєбо, наприклад наша рубрика „Представяме виберанково лїстини” на ”Тижньовнїку”. Ту шицко єдноставне. Медзитим, кус зложенше кед спатраме кампаню у ширшим смислу, а то заправо кажде зявйованє и виступ у явносци актерох виберанкох, без огляду на свойство, функцию лєбо дружтвену улогу у хторей виступаю у конкретней нагоди.

У теориї медийного маркетинґу, кажде присуство то реклама. Чи то особа чи бренд, чим є у медийох, постава препознатлїви и блїзки публики, хтора анї нє вше може, а анї нє муши, розлучиц же цо мотив лєбо повод. Подобне и у политичним маркетинґу, а виберанки за национални совити одвиваю ше по його началох.

Найобєктивнєйше, а верим же и найсправедлївше, шицки таки подїї третировац єднак як предвиберанково активносци, а шицких їх актерох насампредз як кандидатох, а аж потим як ношительох рижнородних явних функцийох. Бо, чим ше прави винїмки и одлуки приноша од случая до случая, чежко обчековац же ше отрима обєктивносц и єднаки третман шицких учашнїкох у виберанкох.

