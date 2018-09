Рижни таланти и велї интересованя, а музика заєднїцка

Антоний Контра школяр седмей, а його шестра Олена трецей класи Основней школи ”Светозар Милетич” у Старим Вербаше. У вербаским городским хору шпиваю уж штири роки, а за собу маю велї, велї гуманитарни наступи.

Перша на хор почала ходзиц шестра Оленка, и то док була ище у оводи… Дириґентка хору „Бачки шпиваче” Єлена Алексич, кед достала идею формовац наймладши дзецински хор „Мали бачки шпиваче”, почала ходзиц по обєктох вербаскей Предшколскей установи и „лапац” таланти… Медзи телїма дзецми у цалим Вербаше, Оленка вошла до вибору найлєпших 10 дзецинских гласох. Так почала шпивац у хору уж на свойо штири роки, и була прешвечлїво наймладша у ансамблу.

О пол рока, на хор почал ходзиц и Тони. Раз пошол з оцом по шестричку на пробу, попачело му ше… и нєшка су вєдно у тей звонканаставней активносци.

– Участвовали зме уж на велїх подїйох у городзе, алє и индзей. Шпиваме часто и у центру, на гуманитарних концертох, у рамикох Ноци музейох… На идуцим концерту будзем шпивац и писню по анґлийски – приповеда Тони, а тот наступ будзе у рамикох тогорочного Дзецинского тижня.

Найвекши успих бул шпиванє у Беоґрадзе опрез Храму Святого Сави, на подїї на хторей наступали вецей як 800 шпиваче. Участвовали здружени хори зоз цалей Сербиї, а Вербащанє наступали вєдно з Хором ”Колибри”.

Контрово дзеци кажду нєдзелю у церкви, порядни су и помагаю кед дацо треба, дакеди ношели швички, дакеди збераю дзвончок…

Ходза и на виронауку, и на руски язик, а Оленка того року достала и награду часопису ”Заградка” за найкрасши рисунок.

– Я найволїм грац, шпивац и райзовац. Алє любим глєдац и идеї цо мож направиц за барбики, любим висц до двора и бавиц ше з мачку, бавиц ше на драже – гвари Оленка хтора свойо рисунки люби и подаровац.

Вона од того року ходзи и до Основней музичкей школи, напрям за клавир, а и у школи, як гвари, найволї музичне, алє и физичне. Нормално, и у музичней на упису мала добри критики…

Тони люби патриц сериї кед є шлєбодни, алє ма и єдно нєзвичайне интересованє. Склада Рубиково коцки…

– Єст вецей файти, а я мам Mirror cube, вон ше склада по димензийох, нє по фарбох… Вец мам Megaminx хтори ма 12 боки, вец два раз два раз два, и три раз три раз три… У шестей класи сом видзел як у школи складаю коцки, та ме заинтересовало та и я почал – гвари Тони хторому док указує як ше склада Рубиково коцки руки буквално лєца коло нїх. Моторика му швидка. Обраца, обраца… док родичи мераю час за хтори их посклада и мераю му особни рекорди. А шестра Оленка задлужена за рихтанє, односно „губенє” коцкох…же би братови порихтала нове виволанє. Тони одкеди склада коцки, нє прицагую го нательо компютер и телефон… а шлєбодни час тераз уж волї препровадзиц у читаню кнїжкох.

Ходзел Тони и на рижни змаганя, найвецей зоз сербского, ходзел и на шах, а нєдавно почал и на ґитари грац…

Вон нам презентовал складанє Рубиковей, Оленка одграла писню на своєй новей клавиятури, а кед би дахто сцел послухац їх дзепоєдни хорски наступи, може то зробиц на YouTube-у под меном Владимир Контра…

На концу, интересантни дзеци маю и рижнородни интересованя. Дзеци Контрово повязали музику и лоґику…чи то, на концу концох, нє два боки истей медалї?

