КОЦУР – Всоботу, 22. септембра, коцурска „Искра“ у Надалю процив домашнього „Напредку“ одбавела змаганє 6. кола у Подручней лиґи Суботица и победзела зоз резултатом 3:1.

Ґоли дали Златич, Ґубаш и Родич.

После шейсц одбавених колох „Искра“ на 4. месце на таблїчки зоз 12 бодами. У шлїдуюцим колу „Искра“ знова будзе бавиц у госцох, на тот завод у Фекетичу, дзе ю дочека домашня екипа „Ядран“.

