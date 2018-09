У Шидзе отримане Литературне стретнуце

ШИД – У Народней библиотеки „Симеон Пищевич” у Шидзе, всоботу 22. септембра, отримане Литературне стретнуце з обласци руского язика, литератури и култури, котре орґанизовало Дружтво за руски язик, литературу и културу.

Литературне стретнуце отворела директорка Народней библиотеки Славица Варничич, котра визначела же сотруднїцтво з Дружтвом за руски язик добре и длугорочне, а у библиотеки єст коло 500 наслови по руски. У програми участвовали дзеци котри виучую руски язик при наставнїци Златки Сивч Здравич. Вони за тото стретнуце пририхтали даскельо писньочки руских писательох.

З Литератирним стретнуцом означени вецей рочнїци з Календара за 2018. рок хтори вязани за Шид, а насампредз 200-рочнїца Школи у Шидзе, а було слова и о руских писательох и уметнїкох котри походза з тих крайох, як и о руских кнїжкох.

Дружтво за руски язик, литературу и културу всоботу тей библиотеки подаровало и даскельо найновши виданя и сликовнїци за дзеци.

