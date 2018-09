Утвердзени програми означованя 100-рочнїци присоєдинєня

НОВИ САД – Одбор за означованє 100-рочнїци присоєдинєня Войводини ґу Кральовини Сербиї (1918–2018), чий покровитель и почесни предсидатель Александар Вучич, предсидатель Републики Сербиї и Покраїнска влада у Новим Садзе, 24. и 25. новембра означа 100 роки од законченя Велькей войни и присоєдинєня Войводини ґу Кральовини Сербиї.

Одбор утвердзел програму означованя того значного датума з историї по хторим ше на соботу, 24. новембра, у Сербским народним театру (СНТ) у Новим Садзе отрима премиєра театралней представи „Светозар”, а того дня на Площи Републики од 21 г. будзе трогодзинови концерт.

На нєдзелю, 25. новембра, будзе отворени Музей присоєдинєня Войводини ґу Кральовини Сербиї, а на Площи Републики, у орґанизациї Городу Нови Сад, будзе одкрити памятнїк кральови Петрому I Ошлєбодительови. Потим у СНТ-у будзе Шветочна академия на хтору наявени представнїки найвисшого державного верху Републики Сербиї, Републики Сербскей, представнїки реґийох и городох з котрима АП Войводина и Город Нови Сад маю подписане спорозуменє о сотруднїцтве.

През два днї швета у центру Нового Саду будзе поставена велька мултимедиялна вистава „1918” у хторей будзе видно значне доприношенє Сербиї у Велькей войни.

Одбор утврдзел и други провадзаци програми означованя 100-рочнїци од законченя Велькей войни и присоєдинєня Войводини ґу Кральовини Сербиї. То науково сходу у Матици сербскей 2. новембра, и на Правним факултету, у орґанизациї Универзитета у Новим Садзе. Пририхтує ше и ювилейну едицию „Сербска литература о Велькей войни” хтору Покраїнска влада реализує у сотруднїцтве зоз Министерством култури и информованя. Попри тим, на Радио телевизиї Сербиї концом септембра почнє емитованє серияла „Велїканє сербскей Войводини” у 28 епизодох. У нїм ше провадзи подїї и особи хтори пресудно уплївовали на живот сербского и других народох у тим чаше, а медзи нїма и Йован Хранилович, новосадски грекокатолїцки парох, новинар, писатель и дружтвени дїяч, котри предшедовал Велькей народней скупштини у Новим Садзе, на котрей принєшена одлука о присоєдинєню Войводини ґу Сербиї.

