Отримана роботня за дзеци у Заводзе за културу ВР

НОВИ САД – Внєдзелю, 23. септембра, у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох (ВР) у Новим Садзе, отримана креативна роботня зоз назву „Вистава акварелох Андреи Палатинус – Роботня за дзеци”.

През виставу акварелох младей авторки Ирина Гарди Ковачевич на интересантни способ дзецом приблїжела тоту уметнїцку технїку, а Анамария Регак водзела роботню зоз дзецми на тему повязованя природи и уметносци.

По словох Ирини Гарди Ковачевич, Андреа Палатинус дошлїдна французкей традициї и по тим же малює силуети, акти, животинї як домашнї любимци и природу. Гоч природу нє приказує як пейзажи, алє як природу у детальох.

Вихователька Анамария Регак през розлични активносци – лїпканє, фарбенє, и през бависко з пластелином, помогла дзецом же би були креативни, алє же би дацо нове и научели и дружели ше.

Директорка Заводу Анамария Ранкович потолковала же през роботнї Завод жада повязац и упознац дзеци зоз дїлами наших уметнїкох, з историйнима фактами, з нашу културу вообще, а на интересантни и креативни способ. Вона наглашела же важне же би на роботньох участвовали и родичи, бо так и вони дацо дознаю, а можу и видзиц виставу. Вона наявела и же хтора вистава як будзе приходзиц, так на тему вистави буду и роботнї за дзеци.

А пре родичох цо нє могли присц, шлїдуюца роботня будзе о тидзень, на нєдзелю 30. септембра, на 12 годзин у просторийох Заводу, ознова на исту тему.

